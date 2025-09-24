Lega, porte girevoli in Sardegna: lascia Valeria Satta, rientra Andrea Piras

Giornata di movimenti interni per la Lega in Sardegna, che nel giro di poche ore ha visto concretizzarsi un addio di peso e un ritorno.

A lasciare il partito è stata Valeria Satta, già assessora regionale agli Affari generali e, in seguito, all’Agricoltura durante la scorsa legislatura. Dopo dieci anni di militanza, l’ex esponente del Carroccio ha annunciato le dimissioni spiegando di non riconoscersi più nello spirito originario del movimento. «Nella Lega vidi la possibilità di un reale cambiamento e di una rappresentanza forte per i territori ha dichiarato. “Negli anni, però, questa sensibilità è venuta meno: oggi non ritrovo più quello spirito di ascolto e vicinanza che mi aveva convinta ad aderire”.

Se da una parte il Carroccio perde un volto noto, dall’altra registra il ritorno di Andrea Piras, ex consigliere regionale che nell’aprile 2024 aveva abbandonato il partito per passare all’Udc. Ora il rientro, definito dallo stesso Piras “una scelta di cuore ma anche di responsabilità”. E aggiunge: “La Lega è la mia vera casa politica. Lo faccio con lo stesso spirito e la stessa passione con cui, anni fa, insieme a pochi altri, ho contribuito a farla crescere in Sardegna. Le scelte compiute lo scorso anno sono state difficili e dolorose, ma forse, in quel particolare momento, dal mio punto di vista, necessarie”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it