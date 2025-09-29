Stefano Fresi e il nonno sardo: “Educo mio figlio con i suoi insegnamenti”

Il noto attore, compositore e cantante italiano Stefano Fresi ha raccontato un aneddoto che riguarda l'insegnamento che diede il nonno

Stefano Fresi, noto attore, compositore e cantante italiano, ha rivelato le sue origini sarde da parte del padre e del nonno, Giovanni Bachisio.

“Racconto un aneddoto: eravamo nella vigna, io, mio papà e mio nonno. Il nonno tagliava i tralci, mio padre gli raccoglieva e io caricavo tutto e trasportavo con la carriola. Ad un certo punto mi cade la carriola di lato e mio padre parte per venire ad aiutarmi. Nonno disse a mio padre di lasciarmi fare, dunque io non riuscendo ad alzarla per via del peso presi una pala e ficcandola dentro feci leva per sollevarla”, racconta Fresi ospite a Rai Radio 2.

“Quando sollevai la carriola mio nonno esclamò verso mio padre “hai visto?”, per farmi scontrare da solo con i miei problemi. Di conseguenza a mio figlio lo lascio andare da solo incontro ai problemi finché non è lui a chiamarmi per chiedere aiuto”.

