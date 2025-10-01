Cagliari, raffica di controlli in piazza del Carmine: allontanato 25enne

L'operazione dei Carabinieri ha consentito il controllo di oltre trenta persone. Deferiti in stato di libertà un altro 25enne e un 35enne

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri nell’area di piazza del Carmine a Cagliari, interessata dalla zona a tutela rinforzata istituita con ordinanza prefettizia a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso della serata di ieri e della trascorsa nottata i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale hanno proceduto al controllo di più di trenta persone.

All’esito delle verifiche è stato imposto l’allontanamento dall’area a un 25enne marocchino, residente a Sini, disoccupato e censurato.

Contestualmente, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 25enne guineano, senza fissa dimora, già colpito da un precedente provvedimento di allontanamento e sorpreso a violarlo, e un 35enne ghanese, residente a Cagliari, anch’egli già destinatario di allontanamento, trovato in possesso di 4,7 grammi di hashish e di novanta euro in banconote di vario taglio.

Per entrambi, oltre alla denuncia, è stato disposto un nuovo provvedimento di allontanamento dall’area e per il 35enne è scattata anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso piazza del Carmine, con controlli ripetuti e misure immediate a tutela della sicurezza dei cittadini e del decoro urbano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it