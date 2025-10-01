Città Metropolitana di Cagliari, ecco tutti i consiglieri eletti

A seguito delle elezioni del 29 settembre, è stato ufficialmente eletto il Consiglio Metropolitano di Cagliari: ecco tutti i nomi

È stato ufficialmente eletto il Consiglio Metropolitano di Cagliari e sono stati dunque confermati tutti i dati emersi dalle elezioni tenutesi lunedì 29 settembre.

Due i rappresentanti di Sardegna al centro 20Venti e si tratta di Maria Caterina Argiolas e Martino Sarritzu. Due per la lista Campanili d’Italia, Gianluca Dessì e Roberto Mura, uno per i Riformatori Sardi, Francesco Raffaele Onnis.

La lista più rappresentata è invece Comunità Metropolitane che ha ottenuto 9 seggi che spetteranno a: Antonio Pani, Elisa Usalla, Maria Barbara Pusceddu, Isacco Fanni, Omar Zaher, Rachele Garau, Antonio Concu, Stefano Piano, Matteo Massa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it