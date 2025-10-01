Ciclone Cleopatra: assolti tutti gli imputati nel maxi processo per i disastri del 2013

Nell'alluvione persero la vita il poliziotto Luca Tanzi e una donna anziana, Maria Frigiolini. Ieri si è chiuso il processo a Nuoro

Sono stati assolti tutti gli imputati coinvolti nel maxi processo derivato dai disastri causati dal ciclone Cleopatra, abbattutosi sulla Sardegna il 18 novembre 2013.

Ieri il tribunale di Nuoro si è pronunciato così e per l’ex sindaca di Torpé e l’ex assessore comunale il reato di omicidio colposo è stato dichiarato prescritto.

In quell’occasione, infatti, ci furono due vittime: il poliziotto Luca Tanzi, morto in seguito al crollo del ponte di Oloé mentre scortava un’ambulanza e una signora anziana Maria Frigiolini, che venne travolta in casa dall’esondazione della diga Maccheronis.

Le accuse erano relative a presunti errori nella gestione dell’emergenza.

