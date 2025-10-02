Trasportava 120 ovuli di eroina verso la Sardegna: arrestata una donna

La donna è stata fermata all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e aveva ingerito 120 ovuli eroina. Ora è stata condotta in carcere

Una donna nigeriana è stata fermata all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio mentre stava cercando di portare in Sardegna 120 ovuli di eroina, per un totale di quasi un chilo e mezzo.

La donna, infatti, era diretta ad Alghero e avrebbe fatto corriere per immettere poi la droga sul mercato nero sardo. A fermarla sono stati la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, dopo una segnalazione da parte della dogana belga di Bruxelles, il precedente luogo di scalo della donna.

La donna è stata così interrogata ma non è stata in grado di spiegare le ragioni del suo viaggio finché non ha ceduto davanti ai controlli, ammettendo di star trasportando della droga.

Affermazione successivamente confermata dagli esami effettuati in ospedale, che hanno fatto emergere la presenza nel suo corpo di 120 ovuli della sostanza. A seguito delle indagini, la donna è stata condotta in carcere, dove si trova attualmente.

