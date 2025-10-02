Gonnosfanadiga, nuovo arresto per il giovane che rubava in chiesa

È finita con un arresto l’ennesima incursione notturna di un 19enne di Gonnosfanadiga, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso questa mattina dai Carabinieri dopo un furto aggravato.

Il giovane, intercettato in via XXVII Febbraio, aveva preso di mira un distributore automatico di bevande e snack, che ha forzato con un piccone per impossessarsi dell’incasso: 114 euro in monete. L’allarme dell’apparecchio, scattato subito dopo il danneggiamento, ha consentito ai militari della Stazione di Gonnosfanadiga, supportati dai colleghi di San Gavino Monreale e dall’Aliquota Radiomobile, di intervenire in pochi minuti e bloccarlo. L’intera somma è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre gli strumenti da scasso sono stati sequestrati.

Non era la prima volta che il ragazzo si rendeva protagonista di episodi simili: già il 3 e il 24 settembre era stato sorpreso mentre sottraeva denaro dalle cassette delle offerte della chiesa del Sacro Cuore.

Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani al Tribunale di Cagliari. L’Arma, oltre al necessario intervento repressivo, ha ribadito l’attenzione verso il risvolto umano della vicenda: già dopo i precedenti episodi erano stati attivati percorsi di sostegno sociale per evitare che la situazione degenerasse in una spirale senza uscita.

