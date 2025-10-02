Omicidio Claudio Manca, l’imprenditore accusato resta in silenzio davanti al Gip

Intanto si continua a lavorare alla ricostruzione dei fatti: secondo quanto emerso, Manca sarebbe stato investito e poi picchiato

Questa mattina l’imprenditore accusato dell’omicidio di Claudio Manca è comparso davanti al Tribunale a Oristano, rispondendo alla convocazione da parte del giudice delle indagini preliminari.

Da parte sua però non è arrivata alcuna parola, in quanto l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti.

Tuttavia, l’inchiesta prosegue e ha fatto emergere dei nuovi particolari. Secondo quanto riferito, l’omicidio potrebbe essere avvenuto di notte. L’imputato avrebbe investito con l’auto Claudio Manca e poi lo avrebbe picchiato. Successivamente si sarebbe allontanato, provando anche a cancellare le tracce lasciate dall’auto.

Al momento restano in piedi ancora molti interrogativi relativi a quanto avvenuto, come l’eventuale presenza o meno di testimoni oppure se l’uomo abbia agito con la complicità di un’altra persona.

Nuovi dettagli potrebbero emergere già domani, 3 ottobre, quando verrà svolta l’autopsia sul corpo di Claudio Manca.

