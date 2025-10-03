Cagliari, in 15mila per Gaza: corteo da piazza Garibaldi a piazza del Carmine

Sciopero generale proclamato da Usb e Cgil: studenti, sindacati e forze politiche in piazza per Gaza

Sono oltre 15mila, secondo la Digos, le persone che hanno invaso questa mattina le strade di Cagliari per prendere parte al corteo promosso nell’ambito dello sciopero generale indetto da Usb e Cgil in sostegno della Global Sumud Flotilla per Gaza.

La mobilitazione è partita da piazza Garibaldi e ha attraversato le principali arterie cittadine – da via Sonnino a via XX Settembre, passando per via Roma sotto il palazzo del Consiglio regionale – per poi dirigersi verso piazza del Carmine, teatro dei comizi conclusivi.

In piazza una folla eterogenea, con la presenza massiccia di studenti, giovani e associazioni, ma anche delegazioni politiche e sindacali. Il numero definitivo dei partecipanti potrebbe crescere (per gli organizzatori è quota 30mila) con la chiusura del corteo.

La manifestazione, così come la precedente svoltasi nei giorni scorsi, si sta svolgendo in un clima pacifico, con cori, striscioni e bandiere che invocano solidarietà con la popolazione palestinese.

