San Basilio, aggredisce la moglie e lei scappa in caserma: arrestato

La donna ha cercato aiuto durante l’ennesima aggressione e il marito 41enne si è ritrovato a dover fare i conti con i Carabinieri

Drammatica notte nel piccolo centro di San Basilio, dove un uomo di 41 anni, disoccupato e residente in paese, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata, quando la moglie, vittima di una nuova aggressione domestica, ha tentato di chiedere aiuto suonando al citofono della caserma dei Carabinieri. In quel momento la struttura era chiusa al pubblico, ma il segnale è arrivato alla centrale operativa della Compagnia di Dolianova. L’operatore, insospettito dai rumori di fondo e dall’assenza di risposta, ha intuito subito la gravità della situazione.

Proprio mentre la donna cercava rifugio, il marito l’ha raggiunta, strattonata e costretta a salire in auto. Grazie alle telecamere di sorveglianza della caserma e alla conoscenza del territorio da parte dei militari, i Carabinieri sono riusciti a intervenire rapidamente, rintracciando l’uomo nella sua abitazione e bloccandolo prima che potesse agire di nuovo.

La donna, insieme alla figlia minore, ha trovato riparo presso alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione. Dalle indagini è emerso un quadro di violenze mai denunciate, fatto di percosse, minacce e controllo ossessivo.

La vittima è stata trasportata al Policlinico di Monserrato per le cure, mentre l’arrestato è stato tradotto nel carcere di Uta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

