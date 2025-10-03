Bar senz’acqua, Fipe Confcommercio: “Inaccettabile mancanza di comunicazione”

Mattinata difficile per numerosi imprenditori del settore della ristorazione nel cagliaritano, che si sono ritrovati a lavorare tra cali di pressione e assenza totale di acqua. A segnalare il problema è la Fipe Confcommercio Sud Sardegna, che denuncia non solo i pesanti disagi ma anche l’assenza di comunicazioni preventive da parte del gestore idrico Abbanoa.

Il disservizio è collegato ai lavori in corso a Is Pontis Paris, dove i tecnici stanno intervenendo sulla condotta di Selargius, danneggiata dalla rottura di alcuni pezzi speciali in un attraversamento rialzato. Una situazione che ha colpito soprattutto i bar, costretti a fronteggiare l’emergenza proprio nelle ore di punta della colazione.

“È inaccettabile che gli imprenditori debbano scoprire di questi problemi solo a cose fatte” attacca il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia. “Non è pensabile che bar e ristoranti debbano consultare ogni giorno il sito di Abbanoa per capire se il giorno dopo potranno lavorare. La mancanza di comunicazione istituzionale, unita ai disagi economici e organizzativi che ne derivano, mette in difficoltà interi settori che vivono del rapporto quotidiano con i clienti”.

La federazione annuncia che continuerà a raccogliere le segnalazioni delle imprese associate e a sollecitare un miglioramento dei canali di comunicazione tra gestori del servizio idrico e attività economiche, affinché simili disservizi non si ripetano con la stessa gestione approssimativa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it