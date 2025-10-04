Oggi i funerali di Cinzia Pinna, Castelsardo proclama il lutto cittadino

"È un momento di immensa tristezza per l'intera comunità" ha affermato la sindaca Maria Lucia Tirotto

L’intera comunità di Castelsardo si ferma. La sindaca Maria Lucia Tirotto ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna, in coincidenza con i funerali di Cinzia Pinna.

“A seguito della tragica e prematura scomparsa di Cinzia, e interpretando il sentimento di profondo cordoglio e vicinanza espresso dall’intera cittadinanza, ho ritenuto doveroso e necessario proclamare il Lutto Cittadino per la giornata di domani, sabato 4 ottobre” ha scritto la sindaca sui social.

“È un momento di immensa tristezza per l’intera comunità. Ancora una volta ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore della famiglia di Cinzia” ha poi aggiunto.

I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16 nella cattedrale di Sant’Antonio Abate.

