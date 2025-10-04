Lavori al potabilizzatore di Sarroch: da lunedì tre comuni senz’acqua la notte

Sarroch, Villa San Pietro, Chia e Domus De Maria resteranno senza acqua dalle 22 alle 6 a partire da lunedì, 6 ottobre, e fino al completamento dei lavori al potabilizzatore di Sarroch che alimenta l’acquedotto Sud-Occidentale.

A comunicarlo è stata Abbanoa, attraverso una nota, che ha spiegato i dettagli dell’intervento. Gli operatori saranno chiamati a svolgere dei lavori in una delle tre vasche di chiariflocculazione, il sistema che consente di eliminare le impurità presenti nelle acque grezze. Lo scopo è quello di sostituire la tubazione dello scarico di fondo che è stata interessata da un guasto.

Tale malfunzionamento, infatti, starebbe limitando la quantità d’acqua potabile che viene prodotta nell’impianto. Durante le giornate, l’erogazione non subirà interruzioni, se non appunto quelle annunciate durante la notte. Tale orario è stato individuato come quello in cui vengono effettuati minori consumi da parte degli utenti.

