Dermatite bovina, estinti tutti i focolai nel sassarese: “Grande lavoro di squadra”

Paolo Tauro, commissario della Asl di Sassari, ha comunicato l’estinzione di tutti i focolai di dermatite bovina nel Nord-Ovest della Sardegna.

“I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna, in pochissimo tempo e con molte difficoltà, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano regionale, dimostrando eccellenti doti professionali e umane” ha poi aggiunto. Un lavoro di squadra tra veterinari, allevatori, amministratori e forze dell’ordine.

In totale, negli ultimi tre mesi sono stati abbattuti 725 bovini ed estinti 9 focolai registrati tra Benetutti, Bono, Bottidda e Burgos.

