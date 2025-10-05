Cagliari, vernice rossa sull’ufficio del deputato Deidda

Il parlamentare denuncia l’episodio avvenuto nel centro cittadino: “Non è pacifismo, è vandalismo”. Truzzu: “Silenzio inaccettabile dal centrosinistra”

Tensione a Cagliari durante la serata di sabato, dove la sede di Fratelli d’Italia e l’ufficio politico del deputato sardo Salvatore Deidda sono stati imbrattati con vernice rossa. L’episodio, denunciato dallo stesso parlamentare, sarebbe avvenuto nel corso del corteo pro Palestina che ha attraversato le vie del centro.

“Nel giorno di San Francesco, alcuni manifestanti autodefinitisi “pacifisti” hanno attaccato la nostra sede di Fratelli d’Italia e il mio ufficio durante un corteo Pro Palestina a Cagliari non autorizzato” scrive sui social Deidda.

“L’esterno della sede è stata vandalizzata con lanci di gavettoni di vernice rossa, imbrattando la palazzina. L’azione ha creato anche un rischio per l’incolumità di ignari cittadini e dei lavoratori delle attività adiacenti”.

Deidda ha collegato l’azione vandalica alle tensioni seguite a un suo recente post sui social in cui commentava la Global Sumud Flotilla, sostenendo che “nessuna imbarcazione trasportava aiuti umanitari”. Il deputato ha condannato duramente il gesto: “Costoro credono di essere al di sopra della legge e di tutti, pensando di poter vandalizzare, imbrattare e offendere impunemente, solo perché si ritengono gli unici sostenitori della causa palestinese”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Paolo Truzzu, ex sindaco di Cagliari e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. “Ancora una volta sedicenti manifestanti propal profittano di una nobile causa per violentare la nostra città e attaccare chi non la pensa come loro” scrive sui social criticando anche la bandiera palestinese disegnata sul Bastione di Saint-Remy.

“Nel silenzio generale delle forze del centrosinistra. Però poi vogliono spiegarci e insegnarci chi sono i veri democratici. Povera Patria”.

