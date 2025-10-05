Guspini, accoltella la madre dopo una lite in casa: arrestato | Lei è grave

L’anziana donna, invalida e costretta a letto, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di San Gavino ed è in pericolo di vita

Terrore a Guspini, dove un 63enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della madre 83enne, invalida e costretta a letto.

L’allarme è scattato dopo una chiamata disperata al 112 partita proprio dall’anziana donna, che – nonostante le difficoltà e il forte stato di agitazione – era riuscita a chiedere aiuto segnalando il comportamento violento del figlio, in preda a una crisi di rabbia, probabilmente legata a motivi economici.

Quando la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Villacidro, supportata dai militari della Stazione di Guspini, è arrivata sul posto, l’uomo si trovava ancora in casa. In preda a un raptus di follia, aveva appena colpito la madre al volto con un coltello da cucina, provocandole gravi ferite.

I Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e disarmarlo in pochi istanti, evitando che l’aggressione potesse trasformarsi in una tragedia.

La donna è stata soccorso dal 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di San Gavino, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

