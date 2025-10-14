Esplosione Verona, Meloni: “Vicini all’Arma e alle famiglie” | Deidda: “Preghiamo per loro”

La politica sarda si stringe al cordoglio per la scomparsa di 3 Carabinieri nell'esplosione di Verona in cui si stava compiendo uno sgombero

La politica sarda si stringe in cordoglio per i fatti avvenuti a Verona, dove un’esplosione durante uno sgombero ha strappato la vita a 3 carabinieri che si trovavano sul posto. Nell’esplosione sono rimasti ferite altre 13 persone tra militari e agenti.

“Esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri che hanno perso la vita nell’esplosione di Castel d’Azzano, mentre compivano con dedizione il loro dovere al servizio della comunità. Ai loro familiari, ai colleghi feriti e a tutta l’Arma dei Carabinieri va la mia più sincera vicinanza”, ha detto il senatore del Pd Marco Meloni.

Parole di cordoglio giungono anche dal deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda: “Una preghiera e un pensiero commosso per i tre Carabinieri che hanno perso la vita compiendo il loro dovere fino all’ultimo. A loro, alle loro famiglie, a tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri il nostro cordoglio e un augurio di pronta guarigione ai feriti”.

