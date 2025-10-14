Carbonia, trovato con marijuana, cocaina e soldi contanti: 38enne arrestato

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il G.I.P., dopo l'udienza di convalida, ha convalidato l'arresto disponendo i domiciliari

La Polizia di Stato di Cagliari ha inferto un colpo all’attività di spaccio nella frazione di Baccuabis, comune di Carbonia, traendo in arresto un uomo di 38 anni per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da diverse segnalazioni giunte al Commissariato di Carbonia, che indicavano un’intensa attività di spaccio e consumo in piazza Santa Barbara. Sabato pomeriggio, gli agenti hanno messo in atto un servizio mirato di controllo.

Durante l’identificazione di alcuni ragazzi presenti in piazza, è sopraggiunto un uomo che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato prontamente di allontanarsi. Il tentativo è stato vano, poiché gli operatori lo hanno riconosciuto immediatamente per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti e lo hanno bloccato.

L’uomo si è mostrato visibilmente agitato e a disagio, comportamento che ha indotto i poliziotti a procedere con una perquisizione personale. L’accertamento ha dato esito positivo, portando al ritrovamento di due piccoli boccioli di sostanza vegetale essiccata, presumibilmente marijuana (peso netto 0,5 grammi), e la somma di 280 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata quindi estesa al domicilio del sospettato, dove il quadro indiziario si è aggravato. Sono stati sequestrati circa 85 grammi di marijuana, 0,5 grammi di cocaina, una pianta in vaso alta un metro con numerose infiorescenze in maturazione (stimata in 105 grammi di peso netto), due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il G.I.P., dopo l’udienza di convalida tenutasi lunedì mattina, ha convalidato l’arresto e disposto per il 38enne la misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne (dalle 20:00 alle 7:00).

