Oliena, 66enne trovato senza vita in un canale: era scomparso da ieri

Il corpo di Giovannino Cacceddu è stato rinvenuto questa mattina in un canale: da ieri i familiari lo stavano cercando

Tragedia questa mattina a Oliena, dove è stato rinvenuto senza vita Giovannino Cacceddu, 66 anni, all’interno di un canale in via Masiloghi.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Nuoro e di Oliena, l’uomo sarebbe annegato accidentalmente in pochi centimetri d’acqua dopo essere inciampato e caduto nella vasca, probabilmente perdendo conoscenza.

Il 66enne, residente in paese, era stato dichiarato scomparso nella giornata di ieri: i familiari avevano dato l’allarme dopo che non era rientrato a casa. Questa mattina, un passante ha notato un corpo nell’acqua e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ma al momento non si esclude l’ipotesi del malore.

