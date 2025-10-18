Sanluri, guida sotto effetto di droga: patente ritirata e denuncia per un 52enne

Avendo mostrato chiari segni di alterazione comportamentale, è stato sottoposto al drug test qualitativo risultando positivo

I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un residente di 52 anni. L’uomo è accusato del reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è scaturito da un controllo avvenuto nel centro abitato, dove i militari hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della sua Renault. Avendo mostrato chiari segni di alterazione comportamentale, è stato sottoposto al drug test qualitativo, risultando positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Di conseguenza, all’automobilista è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Inoltre, la vettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della successiva confisca, venendo affidata in custodia al proprietario stesso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it