Giba, due giovani denunciati: rifiuto del drug test e refurtiva in auto

I Carabinieri delle Stazione di Giba hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari due uomini disoccupati, di 35 e 27 anni, residenti rispettivamente a Giba e Villaperuccio, entrambi noti alle Forze dell’Ordine. I due sono ritenuti responsabili a vario titolo di reati che spaziano dalla violazione del Codice della Strada a illeciti contro il patrimonio.

L’operazione è scattata nella serata di ieri, quando i militari hanno intercettato un’Alfa Romeo lungo la Strada Statale 195.

Il conducente è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica. Nonostante ciò, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti, una condotta che ha portato alla sua denuncia ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada. Inoltre, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida, aggravando ulteriormente la sua posizione penale e amministrativa, con la conseguente confisca del veicolo.

Il comportamento sospetto dei due e i loro precedenti hanno spinto i Carabinieri a estendere il controllo con una perquisizione personale e veicolare. Nella disponibilità del passeggero, sono stati trovati vari strumenti da scasso, oltre a gadget tecnologici e attrezzatura edile di cui non è stata fornita alcuna giustificazione sulla provenienza.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato. Gli accertamenti successivi, conclusi nella mattinata odierna, hanno permesso di stabilire che si trattava di refurtiva rubata due giorni prima da un’abitazione a Villaperuccio. Grazie alla rapida e meticolosa attività investigativa dei militari, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

