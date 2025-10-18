Paura a Flussio, scoppia incendio in un fienile: ingenti danni alla struttura

Ancora non sono note le cause del rogo, ma intanto sul posto sono giunti anche i Carabinieri per le indagini

Mattinata di paura nella periferia di Flussio, dove è divampato improvvisamente un incendio intorno alle 6. Sul posto si sono recate le squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri che si stanno adoperando nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

L’incendio è scoppiato all’interno di un fienile e non è chiaro al momento quale possa essere stata la causa. Tuttavia, le fiamme hanno causato ingenti danni.

Il raccolto di fieno è andato completamente distrutto e ha danneggiato gravemente la struttura. Sul posto sono arrivati poi anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it