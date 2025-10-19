Tragedia in Kenya, muore in un incidente il 41enne sardo Severino Zuncheddu

L’uomo, originario di Burcei, viveva da tempo tra Sardegna e Africa: fatale lo scontro frontale tra la sua auto e un camion a Watamu

Tragedia in Kenya, dove un 41enne sardo, Severino Zuncheddu, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la costa tra Watamu e Kilifi. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, l’uomo si trovava solo al volante della sua auto quando si è scontrato frontalmente con un camion. L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo.

Zuncheddu viveva da anni tra la Sardegna e il Kenya, dove era solito trascorrere lunghi periodi. All’anagrafe risultava nato a Lodi, ma aveva trascorso l’infanzia a Burcei. Viaggiava spesso in Africa, dove aveva costruito legami e interessi personali. Negli ultimi anni in Sardegna si era dedicato all’agricoltura nella zona di Maracalagonis, poi il trasferimento definitivo in Kenya.

La notizia della sua morte ha destato profonda commozione nelle comunità di Burcei, ma anche tra la folta comunità italiana in Kenya. L’ambasciata italiana a Nairobi è stata informata del decesso e si è messa subito in contatto con i familiari per prestare loro assistenza e seguire le procedure di rimpatrio della salma.

