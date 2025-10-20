Cagliari, misteriosa moria di pesci a Su Siccu: “È un fenomeno periodico”

Nei giorni scorsi diverse persone che stavano passeggiando nella zona di Su Siccu a Cagliari hanno notato una strana moria di pesci.
Sulla questione si sono così espressi i direttori dei Servizi veterinari di Sanità Animale e Igiene Alimenti di origine animale della Asl 8, che hanno chiarito la situazione.
“Si tratta di un fenomeno periodico determinato dall’ondata di acque piovane forte ed improvvisa che, dilavando i fanghi, smuove la flora batterica anaerobia immobilizzata nei canali – spiegano i Direttori – Oltre a ciò, questo altera improvvisamente le acque del canale, che da lagunari, cioè a salinità intermedia, diventano bruscamente dolci”.
“Quindi fra inquinanti dei fanghi e shock salino, i pesci non sopravvivono. I muggini rimangono infatti intrappolati tra uno strato superficiale a salinità troppo bassa che causa stress osmotico e uno strato di fondo alla giusta salinità ma senza ossigeno, che causa asfissia”.
“In ogni caso – concludono i direttori – la raccomandazione è che i pesci siano smaltiti, anche non se tratta di fenomeni di tossicità ambientale né infettiva”.
