Cagliari, misteriosa moria di pesci a Su Siccu: “È un fenomeno periodico”

A fare chiarezza sulla questione è stata la Asl 8 di Cagliari: "In ogni caso la raccomandazione è che i pesci siano smaltiti"

Crediti foto: Ansa

Nei giorni scorsi diverse persone che stavano passeggiando nella zona di Su Siccu a Cagliari hanno notato una strana moria di pesci.

Sulla questione si sono così espressi i direttori dei Servizi veterinari di Sanità Animale e Igiene Alimenti di origine animale della Asl 8, che hanno chiarito la situazione.

“Si tratta di un fenomeno periodico determinato dall’ondata di acque piovane forte ed improvvisa che, dilavando i fanghi, smuove la flora batterica anaerobia immobilizzata nei canali – spiegano i Direttori – Oltre a ciò, questo altera improvvisamente le acque del canale, che da lagunari, cioè a salinità intermedia, diventano bruscamente dolci”.

“Quindi fra inquinanti dei fanghi e shock salino, i pesci non sopravvivono. I muggini rimangono infatti intrappolati tra uno strato superficiale a salinità troppo bassa che causa stress osmotico e uno strato di fondo alla giusta salinità ma senza ossigeno, che causa asfissia”.

“In ogni caso – concludono i direttori – la raccomandazione è che i pesci siano smaltiti, anche non se tratta di fenomeni di tossicità ambientale né infettiva”.

