Nuoro, al via fase cruciale lavori svincolo Macomer-Mulargia: intervento da 10 milioni

Da mercoledì 22 ottobre comincerà la fase principale dei lavori per la realizzazione del nuovo svincolo di Macomer-Mulargia della strada statale 131, in provincia di Nuoro.

Per questo motivo, verrà chiusa al traffico la corsia di marcia in direzione Sassari compresa tra il Km 148,250 e il Km 148,750. Inoltre, per il traffico in direzione Sassari verrà interdetta la svolta dalla statale 131 verso la statale 129 bis in direzione di Bosa e Macomer. Contestualmente, per il traffico che proviene dalla 129 bis, sarà interdetta la svolta in direzione Sassari sulla statale 131.

Il provvedimento si rende necessario per consentire la demolizione della scarpata in roccia presente sul margine destro della carreggiata, permettendo la successiva costruzione della rampa di uscita in direzione Sassari.

L’intervento, del valore di circa dieci milioni di euro, fa parte del più ampio piano di eliminazione degli svincoli a raso della principale arteria sarda che ha già riguardato la realizzazione dei nuovi svincoli nord e sud di Bonorva e dello svincolo di Paulilatino. La conclusione dei lavori dello svincolo è prevista entro l’estate del 2026.

