Rwm, Tar accoglie ricorso contro Regione Sardegna: “Ritardo colpevole”

È stato accolto il ricorso presentato dalla Rwm Italia, la società proprietaria di una fabbrica di produzione di armi situata nella zona di Domusnovas, contro la Regione Sardegna.

Il Tar, infatti, ha ritenuto la Regione “colpevole di non aver concluso nei tempi dovuti la procedura di Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto del ‘Nuovo Campo Prove R140 e dei nuovi Reparti R200 e R210’, realizzati in località San Marco, nel Comune di Iglesias”.

“Il Tar Sardegna – ha commentato l’amministratore delegato di Rwm Italia, Fabio Sgarzi – ha accolto i due ricorsi presentati dall’azienda per vedere riconosciuta, da un lato, l’inerzia della Regione Autonoma della Sardegna, che colpevolmente ritarda l’adozione del provvedimento di Via ex-post inerente ai nuovi reparti completati nel 2021, e sentire confermata, dall’altro, la mancanza di trasparenza del medesimo ente, che ci ha negato la visione di importante documentazione, prodotta dall’amministrazione regionale al termine dell’istruttoria procedimentale”.

Il comunicato poi prosegue: “Il Tar ha accertato la violazione, da parte della Regione, del suo obbligo di provvedere sulla Via entro termini a oggi ampiamente trascorsi e le ha perciò ordinato di chiudere il procedimento entro al massimo sessanta giorni; qualora questo non avvenisse, il provvedimento finale sarà rimesso al Ministero dell’Ambiente“.

