Cagliari, ansia per le condizioni di Mina: le ultime sul difensore colombiano

Il Cagliari resta in attesa di sapere quale sia la reale entità dell’infortunio accusato da Yerry Mina nell’ultima gara contro l’Udinese, che ha costretto il difensore colombiano a lasciare il campo al minuto 68′.
Mina era stato recuperato in extremis per il match della Dacia Arena da un problema al polpaccio, smaltito solo negli ultimi giorni antistanti alla partita.
Ora il problema dovrebbe riguardare il bicipite femorale anche se, in casa rossoblù, sono positivi circa l’entità dell’infortunio che, salvo clamorose diagnosi, non dovrebbe essere di grande entità. Le condizioni di Mina sono costantemente monitorate in attesa di esami più specifici.
