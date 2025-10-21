Stabilizzazioni Oss, Piga si scaglia contro il Campo largo: “Fa orecchie da mercante”

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia chiede risposte sulla mancata stabilizzazione degli Oss che furono protagonisti al tempo del Covid: "Il Campo largo li ha traditi"

Continua ad essere tema di acceso dibattito il precariato della sanità. A portarlo alla ribalta questa volta è stato Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale.

Piga si è scagliato contro il Campo largo, reo di aver tradito coloro che avevano prestato servizio durante il periodo del Covid e che poi non hanno mai ricevuto la stabilizzazione: “nonostante le ripetute illusioni e l’odine del giorno unitario approvato in commissione sanità”.

“Bravi a urlare e con soluzioni in tasca a tutti i problemi quando erano all’opposizione, mentre in maggioranza il Campo largo fa orecchie da mercante – ha affermato Piga – nonostante le interrogazioni di Fdi sullo stato delle stabilizzazioni, scorrimento graduatorie e sui i problemi dei cantieri occupazionali Oss, si va avanti mortificando centinaia di sardi, ignorando volutamente ciò che viene detto”.

Il vicecapogruppo di Fdi ha poi concluso: “Bisogna smettere di giocare sulla pelle dei precari e dei disoccupati. La scelta di non stabilizzare Oss, amministrativi e tecnici che hanno maturato i requisiti non è legata a problemi di risorse, ma è una scelta politica del Campo largo, se la Presidente Todde non è intenzione a sfruttare questa possibilità per rinforzare gli organici del personale in sanità lo dica chiaramente senza giocare con il futuro delle persone, il 31 dicembre si sta avvicinando, o si stabilizzano ora o mai più“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it