Olbia, nell’arco di 5 anni sequestrati 900 chili di sabbia e conchiglie rubate

Oltre 900 chili di conchiglie, sabbia e ciottoli sono stati sequestrati a Olbia tra il 2020 e il 2025. Questa la sintesi dell’operato costante della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane all’interno delle attività di controllo e tutela dell’ambiente marino e costiero.

In totale, stati emessi 198 verbali per un incasso derivato dalle sanzioni di 110mila euro che sono andati nelle casse della Regione Sardegna.

I reperti verranno analizzati e classificati dal Corpo Forestale e successivamente saranno poi riposizionati nelle spiagge di origine.

