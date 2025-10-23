Dramma a Gonnosfanadiga, malore fatale alla guida: addio a Mario Concas

La vittima era un pensionato di 66 anni deceduto a causa di un malore mentre era alla guida del suo motocarro; lascia moglie e 4 figli

Una tragedia improvvisa ha stroncato la vita di Mario Concas, un pensionato 66enne di Gonnosfanadiga. L’uomo è stato colto da un infarto fulminante mentre era al volante del suo motocarro Ape Piaggio, lungo via Adua, nel cuore del paese.

A causa del malore, Concas ha perso il controllo del veicolo, che è terminato la sua corsa schiantandosi contro un muretto a lato della carreggiata. Nonostante il tempestivo arrivo di un’ambulanza del 118, i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non dichiarare il decesso, confermato poi dal medico.

I Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’accaduto per effettuare i rilievi di rito. Dopo le verifiche necessarie, l’autorità giudiziaria ha autorizzato la riconsegna della salma alla famiglia per le esequie. Mario Concas lascia la moglie Carmen e i loro quattro figli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it