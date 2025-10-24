Verona-Cagliari, duello Borrelli-Kilicsoy per una maglia in attacco

Scontro diretto per la zona salvezza e 3 punti pesanti in palio. Verona-Cagliari, in programma domenica 26 ottobre alle 15 allo stadio Bentegodi, promette scintille tra due squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Veneti a caccia del primo successo stagionale, sardi speranzosi di proseguire nell’avvio positivo nonostante l’ultima sconfitta col Bologna.

Per mister Fabio Pisacane sono due i dubbi principali: uno in difesa e uno in attacco. Nel primo caso tutto ruota attorno a Yerry Mina, reduce da un problema muscolare che ancora lo tiene in allenamento personalizzato. Al suo posto potrebbe esserci Zé Pedro.

In attacco invece è duello tra Gennaro Borrelli e Semith Kilicsoy per una maglia da centravanti. Favorito l’italiano, che dovrebbe affiancare Sebastiano Esposito, rimandato dopo l’opaca prova contro il Bologna proprio nel ruolo di prima punta. L’ex Inter tornerà quindi ad agire a sostegno, dove ha dimostrato di poter incidere soprattutto in chiave assist, mentre si aspetta ancora il primo gol in maglia rossoblù.

Più difficile l’impiego dal primo minuto di Kilicsoy. Il tecnico Pisacane ha ribadito a più riprese la necessità di dargli il tempo di ambientarsi e non si è lasciato impressionare dal gol in rovesciata con la nazionale. Per il turco però è prevedibile una staffetta nella ripresa con Borrelli, anche per dargli un po’ di minutaggio.

