Olbia, blitz della Guardia di Finanza: 21enne sorpreso con hashish e cocaina

Le Fiamme Gialle di Olbia hanno arrestato un 21enne trovato con tre chili di hashish, cocaina e denaro contante

Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Olbia, che ha portato all’arresto di un 21enne olbiese trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’intervento, coordinato dal Comando Provinciale di Sassari, rientra nel dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga predisposto sul territorio.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì, durante un servizio di pattugliamento nel centro urbano. L’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata da un insolito via vai di giovani all’esterno di un complesso residenziale. I militari hanno deciso di intervenire, identificando i presenti con il supporto dell’unità cinofila antidroga.

Il comportamento nervoso di uno dei ragazzi ha spinto gli investigatori ad approfondire il controllo nella sua abitazione, situata poco distante. All’interno dell’appartamento i finanzieri hanno scoperto un vero e proprio “emporio della droga”: quasi 3 chilogrammi di hashish, 50 grammi di cocaina, sigarette elettroniche con Thc, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, oltre a 11mila euro in contanti e una macchina conta-soldi professionale.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, è stato trasferito nel carcere di Nuchis.

