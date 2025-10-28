Cagliari, dal 3 al 6 novembre cambia viabilità in viale Bonaria: ecco perché

Dal 3 al 6 novembre ci saranno dei cambiamenti temporanei della viabilità di viale Bonaria a Cagliari. A renderlo noto è stato il Comune attraverso un’ordinanza dirigenziale.

In quei giorni verranno svolti dei lavori di bitumatura per il ripristino del manto stradale. In particolare, è prevista una riduzione della carreggiata nel tratto interessato dai lavori, l’istituzione del senso unico alternato e il limite di velocità ridotto a 30 Km/h.

Oltre a questo, è stato disposto il divieto di sorpasso nel tratto interessato e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.

Durante le operazioni, saranno sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni. La società esecutrice dei lavori sarà incaricata di gestire le operazioni di cantiere, operando per tratti di strada, nel rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione.

