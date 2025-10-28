Cagliari, pronto soccorso Ss Trinità a rischio chiusura? La Regione fa chiarezza

Le criticità emerse erano state portate in auge dal capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, che aveva presentato un'interrogazione sulla questione

Dopo le ipotesi di chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità a Cagliari trapelate nelle scorse settimane, la Regione è intervenuta per fare chiarezza sulla questione.

L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha risposto quest’oggi all’interrogazione presentatagli dal capogruppo dei Riformatori, Umberto Ticca.

Ticca, infatti, aveva riferito le gravi criticità che da tempo riguardano il presidio ospedaliero, confermate anche da tanti utenti che si sono dovuti recare all’ospedale. Anche il precedente dg della Asl, Marcello Tidore, aveva parlato di un eventuale rischio di chiusura quando era stato audito in Commissione. Parole a cui avevano fatto eco anche quelle del nuovo commissario Aldo Atzori.

Sulla questione, però, Bartolazzi è stato categorico: “Non è prevista alcuna chiusura del pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari”. L’assessore ha confermato di essere a conoscenza delle criticità e di essere impegnato nella programmazione e nell’individuazione di risorse.

