Sassari, tenta di strangolare una coppia per avere dei soldi: arrestato minore

Sul posto è intervenuta la Polizia che è riuscita a bloccare il minore dopo che aveva provato a scappare

Ha chiesto dei soldi ad una coppia che passava di lì e poi li ha afferrati per il collo con l’obiettivo di strangolarli. Una persona minorenne è stata arrestata a Sassari per tentata rapina.

La coppia, fortunatamente, è riuscita a scappare e si è rifugiata all’interno di un negozio e ha poi avvisato il 112.

La Polizia è intervenuta venerdì e ha individuato e arrestato la persona, che nel frattempo stava provando a scappare dopo aver minacciato anche i poliziotti.

All’accusa di tentata rapina si è così aggiunta quella di resistenza a pubblico ufficiale. Una volta salito in auto, il minore ha anche danneggiato il veicolo della Polizia.

