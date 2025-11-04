Oristano, madre anziana e malata lasciata sola in casa: indagini sul figlio

La posizione del figlio è al vaglio della Polizia Locale, che ha aperto un fascicolo per valutare l'ipotesi di abbandono di persona

Una donna anziana, affetta da problemi cardiaci, è stata tratta in salvo ieri grazie all’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. La signora si trovava sola e in stato di difficoltà all’interno della sua casa nel quartiere San Paolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio si sarebbe allontanato dalla residenza, lasciando la madre, di 92 anni, senza assistenza. Sentendosi in pericolo, l’anziana ha iniziato a gridare per richiamare aiuto.

Allertati dalle voci della donna, alcuni vicini hanno immediatamente informato il comando della Polizia Locale, che ha prontamente inviato una pattuglia. Data la situazione, è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno dovuto rompere il vetro di un infisso per accedere all’interno dell’abitazione e portare in salvo l’anziana.

Ora, la posizione del figlio è al vaglio della Polizia Locale, che ha aperto un fascicolo per valutare l’ipotesi di abbandono di persona incapace.

