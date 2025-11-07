Cagliari, mandato d’arresto europeo per reati in Romania: 64enne in manette

L'uomo, che ha mostrato una marcata sorpresa per l'arresto inatteso, non ha opposto alcuna resistenza alle forze dell'ordine

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno catturato un uomo di 64 anni, disoccupato e residente a Quartu Sant’Elena. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali colpose e omissione di soccorso, crimini commessi in Romania nel maggio del 2019.

L’operazione è stata condotta a termine dalla squadra catturandi del Nucleo Investigativo cagliaritano, a conclusione di una complessa attività investigativa. L’azione ha preso il via da una segnalazione giunta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. In seguito a questa comunicazione, i militari hanno organizzato mirati servizi di osservazione e pedinamento per localizzare l’individuo destinatario della misura cautelare e procedere al suo controllo.

Non appena gli operanti hanno avuto la piena certezza sull’identità del soggetto, è scattato il fermo, l’identificazione e la successiva notifica del provvedimento. L’uomo, che ha mostrato una marcata sorpresa per l’arresto inatteso, non ha opposto alcuna resistenza.

Dopo il completamento delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

