Nuoro, assalto a portavalori: il settimo ricercato si è costituito

Il settimo individuo coinvolto nell’inchiesta sugli assalti ai portavalori nel Nuorese, si è costituito questa mattina, 7 novembre, presso gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro, con la collaborazione del Commissariato di Olbia.

Era l’unico ricercato al quale mercoledì all’alba era sfuggita l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo essere stato braccato dalle forze dell’ordine per giorni, l’uomo ha infine deciso di consegnarsi spontaneamente alla Polizia, completando così il quadro degli arresti relativi alla banda smantellata.

