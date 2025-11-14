Incidente a Ballao, giovane fuori strada per evitare un cinghiale

Nelle prime ore di questa mattina un 20enne di Ballao è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Statale 387, all’altezza del km 80+500.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua utilitaria a causa del repentino attraversamento di un cinghiale, finendo fuori strada. L’impatto ha causato danni al veicolo e il conducente è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia competente, insieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato soccorso al giovane.

Si tratta dell’ennesimo incidente causato dall’attraversamento della fauna selvatica in Sardegna, questione che nelle scorse settimane ha sollevato anche le proteste di alcuni sindaci che chiedono interventi concreti per limitare il fenomeno.

