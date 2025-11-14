Cane da caccia precipita in una voragine a Urzulei: salvato

Intervento impegnativo ma a lieto fine per la squadra 11A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tortolì. Dopo l’allerta giunta alla Sala Operativa di Nuoro tramite il numero d’emergenza, ieri sera i vigili si sono recati in località Campos Bargios, nel territorio di Urzulei, dove un cane da caccia di razza épagneul breton era precipitato in una voragine carsica non segnalata, profonda circa 15 metri.

Gli operatori hanno predisposto una manovra non semplice di calata con tecnologia Saf, consentendo il recupero rapido e in sicurezza dell’animale. Il cane, trovato in buone condizioni, è stato riportato in superficie e riconsegnato ai proprietari. Nonostante i rischi dell’operazione, gli specialisti dei Vigili del fuoco non hanno esitato a calarsi per salvare una vita.

