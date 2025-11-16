Nuoro, auto fuori controllo in via Catte: distrutte due vetture parcheggiate

Fortunatamente nessun ferito, ma danni ingenti: sul posto Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri per ricostruire la dinamica

Un incidente stradale si è verificato in serata in via Catte a Nuoro, dove un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a travolgere due vetture parcheggiate lungo la strada.

L’impatto ha completamente distrutto i due mezzi, mentre una terza auto ha riportato danni più lievi. Nonostante la violenza dello scontro, nessuno è rimasto ferito.

L’allarme ha mobilitato la squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, intervenuta per la messa in sicurezza dell’area, insieme ai Carabinieri che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operatori del 118, pronti a prestare assistenza in caso di necessità.

