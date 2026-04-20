Rifiuti pericolosi bruciati a Maracalagonis, due denunciati

Operazione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale nell’agro di Maracalagonis, dove due persone sono state denunciate per gestione e combustione illecita di rifiuti. L’intervento ha portato anche al sequestro di un terreno di circa 5.000 metri quadrati e di un autocarro utilizzato per il trasporto dei materiali.

Indagini

L’attività è stata condotta dal personale della Stazione Forestale di Sinnai, impegnato da tempo nel monitoraggio di una zona rurale segnalata per episodi ripetuti di abbandono e incendio di rifiuti. Gli accertamenti, supportati da appostamenti e strumenti investigativi, hanno consentito di individuare due soggetti ritenuti responsabili di conferimenti sistematici di scarti poi dati alle fiamme.

I materiali rinvenuti nell’area comprendevano plastiche miste e frammenti di eternit, configurando quindi anche la presenza di rifiuti pericolosi, con conseguenti rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Sequestro

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica competente ha disposto il sequestro preventivo dell’area interessata e del mezzo utilizzato per l’attività illecita.

Le condotte contestate rientrano nel reato di combustione illecita di rifiuti. Nei casi che coinvolgono rifiuti pericolosi, la normativa prevede pene severe, tra cui la reclusione fino a 6 anni, la confisca dei mezzi utilizzati e l’obbligo di bonifica e ripristino dei luoghi contaminati.

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