Notizie Meteo Gelo in Sardegna, scatta l’allerta meteo: nevicate anche a bassa quota

Gelo in Sardegna, scatta l’allerta meteo: nevicate anche a bassa quota

Allerta meteo della Protezione Civile per possibili nevicate a bassa quota, con interessamenti anche nelle zone collinari di Marghine-Goceano, Limbara e Linas

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Dario Secci

Un brusco calo delle temperature porterà un assaggio d’inverno pieno in Sardegna, con le prime nevicate della stagione attese non solo sulle cime del Gennargentu ma anche a quote più basse. Scatta dunque l’allerta meteo della Protezione Civile regionale.

Secondo il Centro funzionale decentrato, settore meteo, tra il pomeriggio di venerdì 21 novembre e la mattina di sabato 22 sono previste precipitazioni isolate, anche sotto forma di rovesci o temporali, che potranno trasformarsi in neve a partire addirittura dai 700 metri.

Gli esperti segnalano anche che l’accumulo nevoso potrà raggiungere alcuni centimetri sotto i mille metri di altitudine. Le condizioni potrebbero risultare più favorevoli all’imbiancata in diverse aree collinari, tra cui Marghine-Goceano, Limbara e Linas, dove la quota neve potrebbe appunto scendere ben oltre i mille metri.

L’Isola si prepara così al primo vero ingresso del freddo invernale, con possibili disagi per la circolazione nelle zone interne.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE