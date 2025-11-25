Cagliari, nata in hotel al Poetto: l’insolito arrivo della piccola Maria Giulia

Una nascita inattesa e sorprendente ha reso speciale una stanza dell’Hotel Nautilus, sul lungomare del Poetto, dove la piccola Maria Giulia è venuta alla luce con dodici giorni di anticipo. Mamma Nathalia, brasiliana di 21 anni, ha partorito in hotel assistita dal personale del 118, intervenuto quando il travaglio era ormai troppo avanzato per raggiungere l’ospedale. La neonata pesa 2,680 kg e gode di ottima salute.

La giovane famiglia, composta da Nathalia, papà Pablo e dal piccolo Noah, un anno e due mesi, era arrivata in Sardegna il 1° novembre, innamorata dell’Isola e pronta a trasferirsi definitivamente. La gravidanza era seguita dal reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula, dove mamma e bimba sono state trasferite subito dopo il parto. Ad accoglierle il ginecologo Kostantinos Martsidis e l’ostetrica Claudia Meloni, che hanno completato le ultime procedure confermando le ottime condizioni di entrambe.

In vista del trasferimento nella loro nuova casa e vista la vicinanza al Policlinico, la famiglia soggiornava provvisoriamente proprio nell’hotel dove Maria Giulia ha deciso di nascere, trasformando un semplice alloggio temporaneo nel luogo del suo inatteso e emozionante arrivo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it