Alessandro Manfredi, dalla Sardegna al titolo mondiale Natural Bodybuilding

Alessandro Manfredi, classe 1969, ha conquistato il primo posto nella categoria Master Dfac ai Mondiali svolti a Houston

Redazione Cagliaripad
Alessandro Manfredi, classe 1969, è campione del mondo di natural bodybuilding. Il personal trainer lombardo, ma ormai sardo d’adozione, si è affermato come primo classificato nella categoria Master al campionato del mondo Dfac Houston Texas 2025.

Il titolo mondiale è il coronamento di un lungo percorso. “Dopo 4 anni di stop dalle competizioni ho deciso di rimettermi in gioco ora nel 2025 e risalire sul palco a 56 anni” racconta Manfredi. “Ho partecipato a settembre in Fcfn, Federazione di Natural Bodybuilding, con la prima competizione Nord Italia a Vicenza, ottenendo un primo posto nella categoria Master. A metà settembre ho partecipato al Campionato Italiano Fcfn a Bologna piazzandomi al primo posto categoria Master, vincendo poi anche l’assoluto e guadagnando La Pro Card e la qualifica al Campionato Europeo in Germania”.

Manfredi non si è fermato: “A ottobre vinco anche il titolo Europeo Dfac di categoria Master e guadagno l’accesso al Mondiale del 22 Novembre Dfac a Houston, in Texas”. E negli Stati Uniti il trionfo con la bandiera dei Quattro Mori al vento. “Sono appena rientrato da questa fantastica esperienza che mi ha dato modo di coronare il mio sogno e vincere tutto” racconta il personal trainer che da tre anni ha scelto la Sardegna per lavorare e allenarsi.

“Sono un Coach del benessere, aiuto le persone a migliorare il propio stile di vita e raggiungere obbiettivi di benessere psicofisico” spiega Manfredi. “Pratico sport da quando avevo 6 anni e diversi sport anche a livello agonistico. Ho fatto della mia passione anche il mio lavoro e ho lavorato per anni a Milano in club di prestigio, allenando anche personaggi dello spettacolo per diversi anni, come Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Oxa, Dolce e Gabbana”.

Un lombardo con la Sardegna nel cuore. “Da tre anni vivo e sono residente a Cagliari. Il cambio di vita e l’amore per questa terra, il mare, lo sport, e la natura, mi ha fatto prendere questa decisione lasciando definitivamente il Continente. La bellezza di questa isola, la natura,il cibo, la gente la qualità di vita mi ha aiutato a coronare tutti gli sforzi fatti e mi hanno aiutato a raggiungere una condizione fisica al top per arrivare a vincere un Campionato del Mondo”.

L’Isola lo aiuta anche a mantenere una condizione al top da Natural. “Da 15 anni sono un atleta di Natural Bodybuilding. La scelta delle federazioni di Bodybuilding Natural, ovvero dove non è assolutamente ammesso nessun tipo di farmaco o sostanza che vada ad alterare il corpo e la prestazione. Le Federazione sia durante l’anno che durante le competizioni testano gli atleti con test antidoping. È sempre stata una sorta di lotta per cercare di combattere il doping e promuovere uno sport sano e pulito”.

