Regione Sardegna, si è dimesso l’Assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta

Dopo quasi due anni di mandato, Gianfranco Satta ha ufficializzato oggi le sue dimissioni dalla carica di Assessore regionale all’Agricoltura.

L’annuncio è giunto a margine di una conferenza stampa tenuta presso la sede di Laore, durante la quale Satta aveva illustrato lo stato di avanzamento e attuazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022.

Satta ricopriva l’incarico in rappresentanza del partito dei Progressisti di Massimo Zedda. Tuttavia, da diversi mesi la formazione politica aveva richiesto la sua rimozione, affermando di non sentirsi più adeguatamente rappresentata dal consigliere regionale sassarese.

A stretto giro, la Presidente della Regione, Alessandra Todde, potrebbe procedere alla nomina del successore. Il candidato più probabile per prendere il posto di Satta è l’attuale capogruppo dei Progressisti in Consiglio Regionale, Francesco Agus.

“Le dimissioni di Satta? Me le aspettavo. Stiamo discutendo da molte settimane di questa cosa. Era evidente che, nonostante l’ottimo lavoro che ha fatto, è comunque rappresentante di un contesto politico che lo ha espresso. Il fatto che ci fosse distanza, e anche dissidi, all’interno di questo contesto politico era una cosa nota. Ricordo il grandissimo lavoro fatto da Satta in questi 18 mesi. Nell’ambito di un contesto che deve tenere conto di certi equilibri, è un gesto che capisco”, dichiara la presidente della Regione Todde.

