Cagliari, ruba telefono e chiede soldi per la restituzione: 52enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno arrestato ieri sera un 52enne di origine algerina, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto colpevole di tentativo di estorsione attuato tramite la modalità del “cavallo di ritorno”.

La ricostruzione immediata dei fatti indica che una donna di 36 anni, residente a Cagliari, aveva allertato i militari dopo essere stata contattata da un uomo. Questi le aveva richiesto il pagamento di una somma in denaro per restituirle il telefono cellulare che le era stato rubato poco prima, mentre si trovava in Piazza Bonaria.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di rintracciare il soggetto in Via XX Settembre. L’uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione, durante la quale è stato trovato in possesso del dispositivo telefonico sottratto alla vittima. Una volta ricostruita la dinamica, l’uomo è stato condotto in caserma. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

