Nuova ondata di freddo in Sardegna, scatta l’allerta per gelate

Sardegna al freddo nelle prossime ore. Per la giornata di domani, venerdì 28 novembre 2025, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse legato alla possibile formazione di ghiaccio al suolo, in particolare nei settori settentrionali e centrali dell’isola.

Il fenomeno è atteso dalle prime ore della notte, a partire da mezzanotte, e si protrarrà fino dopo il tramonto. La causa è da ricercare nella massa d’aria fredda proveniente dai quadranti settentrionali che da mercoledì sta investendo il Mediterraneo occidentale. A partire dalla serata odierna, la riduzione della ventilazione e il diradamento della copertura nuvolosa favoriranno un forte raffreddamento al suolo, accompagnato da inversione termica.

Le recenti precipitazioni, unite alle basse temperature, aumenteranno la probabilità di gelate, con possibili criticità per la circolazione stradale, in particolare nelle zone interne.

