Truffa travestito dalla madre, l’ironia di Dany Cabras: “Interrogata Tiziana”

La notizia dell’uomo che nel Mantovano si è travestito da madre defunta per continuare a riscuotere la sua pensione è diventata virale in tutta Italia e persino oltre i confini nazionali. Le immagini, in cui l’uomo appare con abiti femminili per fingere di essere la donna di cui incassava indebitamente l’assegno, hanno fatto il giro del web e scatenato l’ilarità dei social.

E quel travestimento avrebbe tratto in inganno molti, se non fosse stato per lo sguardo attento di un’impiegata del Comune di Borgo Virgilio: proprio lei, al momento del rinnovo della carta d’identità, ha notato le incongruenze e fatto scattare la segnalazione.

Una vicenda surreale al punto da sembrare una commedia, e che in effetti non è sfuggita al comico sardo Dany Cabras, celebre per i suoi sketch in cui interpreta una madre alle prese con tipiche situazioni familiari. Cabras ha commentato l’episodio con un post ironico, che riprende i modi con cui la notizia è stata diffusa nelle testate giornalistiche.

Due immagini, una con lo stesso artista fuori dal personaggio e l’altra nei panni della mamma, accompagnate dalla frase “Tiziana interrogata dalla polizia”. Un riferimento ironico ai tanti articoli in cui venivano affiancate l’immagine della donna reale e quelle del figlio travestito per assomigliarle. Un caso di cronaca diventato ben presto materiale da satira social, che Dany Cabras ha saputo cogliere alla sua geniale maniera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it