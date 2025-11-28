Telecamera sulla 554, Fdi: “Spacciata come soluzione ai problemi della strada”

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha sollevato forti critiche in seguito all’annuncio del Sindaco riguardante la prossima installazione del secondo sistema di rilevazione automatico delle infrazioni semaforiche, il T-Red. Dopo il primo dispositivo attivato in Viale Colombo, il nuovo impianto è previsto all’incrocio tra Via Marconi e Viale Europa, sulla ex SS 554.

Fratelli d’Italia contrappone questa scelta a un progetto di riqualificazione della ex statale più volte promesso e finanziato, che prevedeva interventi strutturali come rotatorie in sostituzione dei semafori, l’inserimento di marciapiedi e piste ciclabili, e una viabilità complessivamente più moderna e sicura.

“Oggi, invece – dichiara il Coordinamento cittadino – l’unico intervento che vediamo è l’ennesimo strumento sanzionatorio. Di cantieri neanche l’ombra. La sicurezza, quella vera, non si costruisce a colpi di multe”.

Il coordinamento ricorda che l’iter per il rinnovamento di Viale Europa era stato dato per concluso, con tanto di “comunicati trionfalistici”, entro l’estate 2024. “Siamo a fine 2025 e della trasformazione del viale Europa è rimasto soltanto un elenco di promesse disattese. E intanto si corre ai ripari con il T-Red, spacciandolo come soluzione ai problemi strutturali della strada”.

Sottolineando che la sicurezza stradale necessita di opere infrastrutturali anziché di sole misure punitive, FdI conclude: “Chiediamo chiarezza – conclude FdI – e tempi certi per l’avvio dei lavori. I quartesi non meritano un’amministrazione che invoca la “sicurezza” per mascherare ritardi, incertezze e scelte poco lungimiranti. Il T-Red non può diventare il pretesto per giustificare l’immobilismo di un progetto che continua a non vedere realizzazione”.

